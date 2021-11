V šolstvu pogostejše samotestiranje, maske obvezne tudi za cepljene in prebolele

Ljubljana, 2. novembra - Učenci in dijaki se po dobrem tednu počitnic vračajo v šolske klopi, a ob spremenjenih pogojih. V šolstvu bo samotestiranje učencev, dijakov in študentov odslej potekalo dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah. Kljub izpolnjenemu pogoju preboleli, cepljeni (PC) pa je uporaba zaščitne maske po novem obvezna tudi v izobraževanju.