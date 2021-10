V Istanbulu dobili novo operno hišo

Istanbul, 31. oktobra - Na trgu Taksim v Istanbulu so v petek ob praznovanju 98. obletnice ustanovitve turške republike odprli novo operno hišo. Poleg operne dvorane z 2500 sedeži so v Kulturnem centru Ataturk še kino, knjižnice, kavarne in restavracije. Center je nadomestil starejšo zgradbo, ki so jo porušili leta 2018, poroča francoska tiskovna agencija AFP.