Dnevnik o zasedanjih G20 in COP26 (30. 10.)

Ljubljana, 30. oktobra - Aleš Gaube v komentarju Politična volja in globina denarnice piše o zasedanjih G20 in COP26. Kritičen je do številnih držav, ki zaveze iz pariškega podnebnega sporazuma uresničujejo prepočasi in premalo zavzeto. Opozarja tudi na še ne uresničen dogovor o izplačilu pomoči najrevnejšim delom sveta za prehod k obnovljivim virom energije.