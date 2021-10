Delo o dnevu reformacije (30. 10.)

Ljubljana, 30. oktobra - Igor Bratož v komentarju Cepljeni, necepljeni in razcepljeni ugotavlja, da so se Trubarjevi "lubi Slovenci" spremenili, v njihovi identiteti ni več vidna predanost širši skupnosti. Ob tem se sprašuje, ali Slovenci sploh vemo, kaj sporoča praznik dan reformacije in kakšen je njegov namen.