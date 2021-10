Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 30. oktobra - V soboto bo pretežno jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Popoldne se bo na Primorskem oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo na vzhodu še deloma jasno in zjutraj po nižinah megleno, drugod se bo od zahoda pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno. Dež se bo popoldne od zahoda razširil na večji del Slovenije in se zvečer okrepil ter nadaljeval v noč. Ob morju bo pihal jugo. V torek zjutraj bo dež ponehal, čez dan se bo postopno zjasnilo.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad severozahodno Evropo pa ciklonsko območje. Od juga doteka v višinah k nam topel in razmeroma suh zrak, v spodnjih plasteh ozračja pa se še zadržuje hladen in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo pretežno jasno, marsikje po nižinah južne Avstrije. Madžarske in Hrvaške bo megleno. Popoldne se bo ob severnem Jadranu pooblačilo. V nedeljo bo v krajih vzhodno od nas še večinoma sončno, in sprva po nižinah megleno. Drugod se bo od zahoda pooblačilo. Pihati bo začel jugozahodni veter.

Biovreme: V soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden, v krajih s sončnim vremenom tudi spodbuden. V nedeljo čez dan bo vremenska obremenitev postopno naraščala. Spanje občutljivih ljudi bo v noči na ponedeljek moteno.