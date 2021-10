Ljubljana, 30. oktobra - V osmem krogu prve slovenske futsal lige so odigrali tri tekme. Tekma v Ljutomeru se je končala z remijem med ekipo Meteorplast Šic bar in Bronxom s Škofij (1:1). Ptujčani so odnesli točke iz Kobarida (2:4), Litija pa iz Zagorja (3:6).