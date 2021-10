Florida in Carolina še ne poznata poraza

New York, 30. oktobra - Ekipi Florida Panthers in Carolina Hurricanes v novi sezoni severnoameriške hokejske lige NHL še ne poznata poraza. Florida z osmimi zmagami na osmih tekmah in Carolina s sedmimi zmagami na sedmih tekmah sta tudi najvišje ne lestvici lige, Florida s 16 točkami vodi, Carolina na drugem mestu, ob tekmi manj, zaostaja dve točki.