Tekma v Dorbirnu zaradi kolapsa Slovaka prekinjena

Dornbirn, 29. oktobra - Tekma lige 14. kroga ICEHL med Dorbirnom in Bratislavo je bila pri rezultatu 1:0 za domače na začetku druge tretjine prekinjena. Razlog za to je bil kolaps gostujočega igralca Borisa Sadeckyja, ki se je nenadoma zgrudil. Na ledu so ga že oskrbeli reševalci, nato pa ga odpeljali v bolnišnico, od koder pa še ni podatkov o njegovem stanju.