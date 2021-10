Na avstrijskem Koroškem zaostrujejo ukrepe proti koronavirusu

Celovec, 30. oktobra - Na avstrijskem Koroškem bodo 4. novembra začeli veljati strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. V nočne lokalne in dogodke, kjer se zbira več kot 500 ljudi in sedežni red ni določen, bodo lahko prišli le tisti, ki so bodisi cepljeni proti covidu-19 ali preboleli, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.