Z Ogradov zdrsnil planinec in se smrtno ponesrečil

Bohinj, 29. oktobra - Na območju gore Ogradi se je danes popoldan smrtno ponesrečil planinec, ki je zdrsnil s stene in padel približno 120 metrov globoko. Slovenski državljan je bil za hojo primerno opremljen, hodil je sam. Po do sedaj zbranih informacijah policija izključuje možnost tuje krivde za nesrečo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.