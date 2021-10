Ministri pred vrhom G20 za vsaj 70-odstotno precepljenost do sredine 2022

Rim, 29. oktobra - Največja gospodarstva sveta želijo izboljšati usklajevanje v boju proti pandemiji covida-19 in bodo zato oblikovala skupno delovno skupino, so se na današnjem srečanju v Rimu strinjali finančni in zdravstveni ministri skupine G20. Ministri so tudi pritrdili cilju vsaj 70-odstotne precepljenosti svetovne populacije do sredine leta 2022.