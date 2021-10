EU z zdravniki in opremo na pomoč Romuniji zaradi novega koronavirusa

Bruselj, 29. oktobra - Evropska komisija je na pomoč Romuniji, ki se sooča s povečanim številom covidnih bolnikov, v okviru mehanizma na področju civilne zaščitne že napotila zdravnike in opremo. Ta teden sta v romunsko prestolnico Bukarešta pripeli zdravstveni ekipi iz Danske in Poljske. Skupno je pomoč doslej ponudilo devet držav, so danes sporočili v Bruslju.