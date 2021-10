Za ureditev gozdne infrastrukture na voljo dva milijona evrov

Ljubljana, 29. oktobra - Za ureditev gozdne infrastrukture je v okviru javnega razpisa, ki ga je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes objavilo v uradnem listu, na voljo dva milijona evrov. Vnos vloge v elektronski sistem bo potekal od 22. novembra do vključno 24. januarja 2022, so zapisali na ministrstvu.