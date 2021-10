Ljubljana, 29. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč povečan in upočasnjen promet zaradi popoldanske prometne konice. V Ljubljani na obvoznici ponekod že nastajajo zastoji.

Zastoj je na primorski avtocesti med razcepom Sermin in predorom Kastelec proti Ljubljani, potovalni čas se zato podaljša za približno 15 minut.

Prav tako je zastoj tovornih vozil dolg en kilometer in pol na koncu dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški.

Po podatkih italijanske policije bo do 1. novembra zaradi vrha G 20 poostren nadzor na italijanskih mejah.

v nedeljo 31. 10. ter v ponedeljek 1. 11. bo med 8. in 21. uro veljala po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Prelaz Korensko sedlo bo zaprt dnevno med 8. in 16. uro zaradi sečnje dreves na avstrijski strani v petek, 29. oktobra, med 2. in 5. novembrom ter med 8. in 11. novembrom.

Regionalna cesta Lipnica-Kropa-Rudno bo med Kropo in Jamnikom 2. in 3. 11. zaprta med 7. in 17. uro. Obvoza ne bo.

Zaprti so avtocestni priključki na primorski avtocesti Kastelec v obe smeri in na pomurski avtocesti Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na odseku primorske avtoceste med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk proti Ljubljani je voznikom priporočeno, da upoštevajo varnostno razdaljo in omejitev hitrosti 80 kilometrov na uro. Zaradi posebne tehnologije izvedbe obrabne plasti je nevarnost izmetavanja peska izpod koles vozil.

Tovorna vozila čakajo pri vstopu v državo na mejnem prehodu Gruškovje do eno uro, prav tako pa toliko časa čakajo tudi pri izstopu iz države na mejnem prehodu Obrežje.

Osebna vozila čakajo pri izstopu iz države na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane do pol ure. Na mejnem prehodu Slovenska vas pa pri vstopu v Slovenijo čakajo do pol ure.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si