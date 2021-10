Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 29. oktobra - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na ljubljanski borzi padel za 0,71 odstotka in trgovanje sklenil pri 1178,89 točke. Pod gladino so indeks potisnile Krkine delnice, ki so se pocenile za 1,33 odstotka. Vlagatelji so ustvarili za 1,49 milijona evrov prometa, od tega največ z delnicami novomeškega farmacevta.