Datalab v minulem poslovnem letu z višjimi prihodki in dobičkom

Ljubljana, 29. oktobra - Skupina Datalab je v minulem poslovnem letu, od začetka julija lani do konca junija letos, okrepila prihodke in dobiček. Izvršni direktor Andrej Mertelj je v poslovnem poročilu med drugim izpostavil pozitivne učinke pandemije covida-19, saj "bistveno raste zanimanje za digitalne storitve in ponudbo programske opreme v oblaku".