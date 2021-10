Evropska komisija prepoveduje uporabo več kemikalij v kozmetičnih izdelkih

Bruselj, 30. oktobra - Evropska komisija se je odločila prepovedati uporabo 23 kemikalij v kozmetičnih izdelkih, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR), zaradi njihovih dolgoročnih in škodljivih učinkov na zdravje ljudi. Prepoved bo začela veljati 1. marca prihodnje leto, so sporočili v Bruslju.