Rusinje najboljše v skupinskih sestavah

Tokio, 29. oktobra - Rusinje so na 38. svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Kitakyushuju na Japonskem osvojile zlato medaljo v skupinskih sestavah. V današnjem mnogoboju, seštevku dveh sestav, so za prikazano s petimi žogami ter 3 obroči/2 paroma kijev zbrale 88,350 točke. Druge so bile Italijanke (86,000), tretje pa Belorusinje (85,400).