Izkopavanja v rimskem amfiteatru v Veliki Britaniji razkrila podrobnosti o gradnji

London, 31. oktobra - Med izkopavanji v rimskem amfiteatru v kraju Richborough v Kentu so arheologi med drugim odkrili dokaze o obstoju celice, v katero so zapirali tiste, ki so nato morali stopiti v areno. Odkrili pa so tudi sledove poslikave, kar je prvi tak primer v Veliki Britaniji, je razkrila organizacija English Heritage.