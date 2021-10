Trgovinska zbornica v izogib zaprtju poziva k spoštovanju preventivnih ukrepov

Ljubljana, 29. oktobra - Ker se zdravstvene razmere v državi zaostrujejo, število okužb z novim koronavirusom pa v zadnjih dneh hitro narašča, Trgovinska zbornica Slovenije trgovce in potrošnike poziva k doslednemu spoštovanju preventivnih ukrepov. Le odgovorno ravnanje vsakega posameznika lahko prepreči zaostrovanje ukrepov in ponovno zaprtje prodajaln, so poudarili.