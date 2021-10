Rade Šerbedžija v CD z novim albumom Ne okreči se, sine

Ljubljana, 30. oktobra - Igralec in pevec Rade Šerbedžija bo nocoj v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) s skupino Zapadni kolodvor predstavil svoj najnovejši album Ne okreči se, sine. Na njem je zabeležil lastne skladbe in priredbe pa tudi pesmi avtorjev, kot so Arsen Dedić, Drago Mlinarec, Darko Rundek, Damir Urban in Miroslav Tadić.