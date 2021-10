WHO za prepolovitev števila mrtvih in poškodovanih v prometnih nesrečah

Ženeva, 29. oktobra - V svetu vsak dan v prometnih nesrečah umre 3500 ljudi, kar pomeni 1,3 milijona na leto, poškoduje se jih 50 milijonov, je v četrtek opozorila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je predstavila akcijski načrt za varnost v cestnem prometu. Cilj je do leta 2030 zmanjšati število žrtev in poškodovanih v prometnih nesrečah za vsaj polovico.