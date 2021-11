V Kopru z zimskim režimom znova brezplačno parkiranje med vikendi

Koper, 5. novembra - V Kopru je ta teden začel veljati zimski parkirni režim, ki prinaša vnovično brezplačno parkiranje ob koncih tedna in praznikih na javnih parkiriščih območja B in C, ugodnejše parkiranje na gramoznem parkirišču v Žusterni ter brezplačno drugo uro parkiranja v Parkirni hiši Belveder ob vikendih in praznikih, so sporočili iz koprske občine.