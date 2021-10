V UKC Maribor pred prazniki opozarjajo na alarmantne razmere

Maribor, 29. oktobra - Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je pred prazničnim koncem tedna opozorilo javnost, da so razmere pri njih zelo alarmantne in so zaradi hitre rasti števila obolelih s covidom-19 na pragu najhujše krize doslej. Direktor bolnišnice Anton Crnjac se boji, da se stvari lahko s povečanim prilivom bolnikov še poslabšajo.