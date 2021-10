31. oktober - svetovni dan varčevanja

Ljubljana, 31. oktobra - Svetovni dan varčevanja, ki ga vsako leto obeležujemo 31. oktobra, je namenjen promociji varčevanja in ozaveščanju javnosti o pomembnosti varčevanja za sodobna gospodarstva in za posameznike. Gospodinjstva v Sloveniji so sicer lani privarčevala največ doslej, saj je stopnja varčevanja gospodinjstev dosegla rekordnega 22,6 odstotka.