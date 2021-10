V Rusiji tri leta po požaru s 60 mrtvimi na zapor obsodili več ljudi

Moskva, 29. oktobra - V Rusiji so več kot tri leta in pol po smrti 60 ljudi v požaru v nakupovalnem središču obsodili osem ljudi na večletne kazni v kazenskem taborišču. Med njimi je najvišjo kazen dobila generalna direktorica nakupovalnega središča v Kemerovu, ki so jo obsodili na 14 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.