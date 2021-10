V CD premiera stripovskega stand upa Reformatorji na odru

Ljubljana, 31. oktobra - V Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo ob 18. uri premiera stripovskega stand upa Reformatorji na odru. Na dan reformacije bosta v čevlje protagonistov verskega, političnega in kulturnega gibanja 16. stoletja Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina stopila Boštjan Gorenc - Pižama in Nik Škrlec.