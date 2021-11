V EU lani pobrali za več kot 5000 milijard evrov dajatev

Luxembourg, 1. novembra - Leta 2020 so se prihodki iz davkov in socialnih prispevkov v EU v primerjavi z letom 2019 zmanjšali za 215 milijard evrov in so znašali 5531 milijard evrov. To je prvič po letu 2009, da se je to število znižalo, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat.