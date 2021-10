Raziskava: Dvig cen načrtuje več kot polovica obrtnikov

Ljubljana, 29. oktobra - Tri četrtine slovenskih obrtnikov je v zadnjem letu zvišalo cene storitev, skoraj vsi pa so kot razlog za podražitve navedli povišanje cen surovin in materialov, kaže raziskava portala primerjam.si. Več kot polovica mojstrov bo cene še dvignilo, to načrtujejo predvsem gradbinci, vodoinštalaterji, mizarji in ponudniki toplotnih črpalk.