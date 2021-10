Ljubljanska borza: Indeks dopoldne s padcem

Ljubljana, 29. oktobra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi nazadoval 0,42 odstotka pod četrtkovo zaključno vrednost. Pod gladino so ga potisnile predvsem Petrolove delnice, ki se cenijo za skoraj odstotek. Vlagatelji so doslej daleč največ prometa ustvarili z delnicami Krke, in sicer prek 400.000 evrov.