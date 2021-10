Prvi primer okužbe s koronavirusom zabeležili tudi na Tongi

Nuku'alofa, 29. oktobra - Tudi v tihomorski otoški državici Tonga so zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, je danes sporočil premier Pohiva Tu'i'onetoa. Otočje, ki leži kakih 2300 kilometrov severno od Nove Zelandije, ima sicer že vse od začetka pandemije zaprte svoje meje in doslej so bili ena redkih držav brez covida-19.