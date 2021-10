V Izoli do konca septembra presegli 400.000 nočitev

Izola, 30. oktobra - Izolo je v septembru obiskalo 19.725 gostov, ki so skupaj opravili 73.668 nočitev. To je sicer šest odstotkov manj nočitev kot leta 2019, a 40 odstotkov več kot lani. Od januarja do konca septembra pa so v tem ribiškem mestecu skupaj zabeležili 103.699 gostov, ki so opravili 408.184 nočitev, so sporočili iz Turističnega združenja Izola.