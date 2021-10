Air France-KLM po dobri poletni sezoni znižal izgubo

Pariz, 29. oktobra - Francosko-nizozemska letalska skupina Air France-KLM je po ugodni poletni sezoni občutno zmanjšala izgubo, so danes sporočili iz družbe. V tretjem četrtletju so tako zabeležili 192 milijonov evrov, medtem ko so v enakem obdobju lani beležili 1665 milijard evrov minusa, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.