Slovenija oktobra na račun višjih cen energentov s triodstotno inflacijo

Ljubljana, 29. oktobra - V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin oktobra na letni ravni v povprečju zvišale za tri odstotka, na mesečni ravni pa za 0,9 odstotka. Letno inflacijo so najbolj višali dražji naftni derivati, na mesečni ravni pa so inflacijo višale cene oblačil in obutve, je danes objavil statistični urad.