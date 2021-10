Iz Hrvaške v BiH možno tudi povsem brez nadzora - skozi trgovino

Zagreb/Dubrovnik, 29. oktobra - Tik ob hrvaškem maloobmejnem prehodu z Bosno in Hercegovino Gabela Polje v Metkoviću, na katerem hrvaški oboroženi policisti nadzirajo vstop in izstop iz države članice Evropske unije, je možno mejo prestopiti tudi povsem brez nadzora. Sicer ne skozi grmovje, gozd in neprevozno pot, temveč kar skozi trgovino, poroča novičarski portal index.hr.