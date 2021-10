Agencije EU so se po ugotovitvah revizorjev dobro prilagodile na pandemijo covida-19

Luxembourg, 29. oktobra - Agencije EU v različnih državah članicah so se dobro prilagodile na razmere zaradi pandemije covida-19. Finančno poslovodenje agencij je bilo tako kot v prejšnjih letih dobro in pandemija nanj ni zelo vplivala, v poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče, ki obenem opozarja na pomanjkljivosti pri upravljanju proračuna in človeških virov.