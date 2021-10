Vasle: ECB še naprej zagotavlja obilno likvidnost in ugodne pogoje financiranja

Ljubljana, 29. oktobra - Gospodarstvo v območju z evrom še naprej okreva, obenem pa se krepijo inflacijski pritiski. V teh okoliščinah so se člani sveta ECB na četrtkovi seji odločili, da ohranijo vse do sedaj sprejete instrumente in s tem še naprej zagotavljajo obilno likvidnost in ugodne pogoje financiranja, izpostavlja guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle.