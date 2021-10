Na ljubljanskem Viču v četrtek zagoreli prostori s savnami

Ljubljana, 29. oktobra - V poslovnem objektu na območju ljubljanskega Viča je v četrtek popoldne zagorelo v prostorih s savnami. Gasilci so požar omejili, osebe, ki so bile v objektu, pa so objekt že pred tem zapustile. V požaru ni bil poškodovan nihče, nastala pa je večja materialna škoda, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.