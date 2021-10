Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 29. oktobra - V petek bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki večinoma sega do nadmorske višine okoli 1200 metrov, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Proti večeru se bo ponekod v zahodni Sloveniji oblačnost povečala. Jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na vzhodu še dokaj sončno in zjutraj po nekaterih nižinah megleno. Drugod se bo od zahoda pooblačilo. Predvsem na jugozahodu bo občasno že rahlo deževalo. V ponedeljek bo oblačno, dež se bo od zahoda razširil na večji del Slovenije in se popoldne krepil. Ob morju se bo krepil jugo.

Vremenska slika: Nad vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad severozahodno Evropo pa ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla zahodno Evropo. Nad nami se ob šibkih južnih vetrovih zadržuje topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo, marsikje po nižinah južne Avstrije in Hrvaške bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Šibka burja ob severnem Jadranu bo danes ponehala.

Bioprognoza: V petek in soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden, v krajih s sončnim vremenom tudi spodbuden.