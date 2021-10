Dulux: Jubu bosta omogočena avtonomnost in samostojna rast

Ljubljana, 29. oktobra - Slovenskemu proizvajalcu barv Jub bosta pod okriljem skupine DuluxGroup omogočena avtonomnost in samostojna rast, hkrati pa bodo novi lastniki v Jubu ohranili obstoječe vodstvo in zaposlene ter naprej razvijali njegove priznane znamke, so sporočili iz Duluxa. DuluxGroup bo za 99,8-odstotni delež v Jubu odštel 194,5 milijona evrov.