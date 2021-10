OŠ Franja Malgaja Šentjur s posodobljeno učilnico na prostem

Šentjur, 30. oktobra - Pred Osnovno šolo (OŠ) Franja Malgaja v Šentjurju so v sredo namenu simbolno predali urejeno in posodobljeno učilnico na prostem. Že predhodno je bilo to deloma parkovno območje z zelenimi površinami in nekaj drevesnimi zasaditvami. Zdaj so te površine prenovili v sodoben uporaben zunanji prostor, ki bo učencem nudil različne možnosti.