Koncerti letošnjega Godalkanja bodo predstavili zvoke Transilvanije

Sevnica, 29. oktobra - Vsakoletna produkcija Godalkanja, neformalnega izobraževanja na godalih, za katerega skrbita violinista Bojan Cvetrežnik in Barja Drnovšek, je letos posvečena zvokom severovzhodnega Balkana - Transilvanije in okolice. Pripravili so tri koncerte, ki se bodo zvrstili danes, v soboto in nedeljo v Sevnici, Ljubljani in Mariboru.