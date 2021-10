Ljubljana, 29. oktobra - Vodja oddelka intenzivne terapije na infekcijski kliniki Matjaž Jereb in vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb Tatjana Mrvič bosta danes ob 9.30 pred infekcijsko kliniko na Japljevi 2 dala izjavo za medije o trenutnem stanu glede covida-19 in predstavila priporočila za naslednje dni, so sporočili iz UKC Ljubljana.