Apple s četrtletnimi poslovnimi rezultati podrl rekorde, a razočaral analitike

New York, 29. oktobra - Ameriški tehnološki velikan Apple je v tretjem četrtletju letošnjega leta, sicer svojem zadnjem v poslovnem letu 2021, zabeležil rekorden dobiček in rekordne prihodke, kljub temu pa razočaral analitike Wall Streeta, ki so napovedovali še višje številke. Delnice Appla so se posledično v podaljšanem borznem trgovanju po objavi rezultatov pocenile.