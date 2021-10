Na primorski avtocesti je pred priključkom Senožeče proti Kopru povožena žival, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru pa je zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila.

Ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, zato je svetovana previdnost.

Po podatkih Italijanske policije bo do 31. oktobra zaradi vrha G 20 poostren nadzor na italijanskih mejah.

Prelaz Korensko sedlo bo zaprt dnevno med 8. in 16. uro zaradi sečnje dreves na avstrijski strani do petka, 29. oktobra, med 2. in 5. novembrom ter med 8. in 11. novembrom.

Zaprti so avtocestni priključki na primorski avtocesti Kastelec v obe smeri in na pomurski avtocesti Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na relaciji med priključkoma Sežana vzhod in razcepom Gabrk proti Ljubljani priporočamo voznikom, da upoštevajo varnostno razdaljo in omejitev hitrosti 80 kilometrov na uro. Zaradi posebne tehnologije izvedbe obrabne plasti je nevarnost izmetavanja peska izpod koles vozil.

