New York, 28. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so zaradi dobrih rezultatov, ki so odtehtali nevzpodbudne podatke o gospodarski rasti v tretjem četrtletju v ZDA, dosegle nove rekorde, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.