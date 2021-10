Akson Ilirija do prve zmage v sezoni

Grosuplje, 28. oktobra - Za začetek 5. kroga v 1. slovenski košarkarski ligi za ženske sta se na Dolenjskem pomerili Grosuplje in Akson Ilirija. Po velikem preobratu v drugem polčasu so Ljubljančanke poskrbele za svojo prvo zmago v sezoni 2021/2022. Preostale tri tekme 5. kroga bodo v petek in soboto.