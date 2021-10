Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 28. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so čakalne dobe na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in Gruškovje.

Na mejnem prehodu Jelšane čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države do pol ure. Na mejnem prehodu Obrežje čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v državo več kot dve uri, na mejnem prehodu Gruškovje pa eno do dve uri.

Po podatkih Italijanske policije bo do 31. oktobra zaradi vrha G 20 poostren nadzor na italijanskih mejah.

Prelaz Korensko sedlo bo zaradi sečnje dreves zaprt od danes do petka vsak dan med 8. in 16. uro, od 2. do 5. novembra vsak med 8. in 16. uro ter od 8. do 11. novembra vsak dan med 8. in 16. uro.

Zaradi del je na primorski avtocesti zaprt priključek Kastelec v obe smeri ter uvoz Sežana proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi, na dolenjski avtocesti pa izvoz Obrežje/Mokrice iz smeri Ljubljane.

Na relaciji med priključkoma Sežana vzhod in razcepom Gabrk proti Ljubljani priporočamo voznikom, da upoštevajo varnostno razdaljo in omejitev hitrosti 80 kilometrov na uro. Zaradi posebne tehnologije izvedbe obrabne plasti je nevarnost izmetavanja peska izpod koles vozil.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si