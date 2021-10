Oblikovan začasni dogovor za okrepljeno vloge Eme pri kriznem upravljanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov

Ljubljana, 28. oktobra - Predsedstvo Sveta EU in pogajalci Evropskega parlamenta so dosegli začasni dogovor o okrepljeni vlogi Eme pri pripravljenosti na krize in kriznem upravljanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov, so sporočili z ministrstva za zdravje. Dogovor morata seda še odobriti obe instituciji, preden se začne formalni postopek sprejetja.