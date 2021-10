Zorčič za N1: DZ je zaenkrat operativen

Ljubljana, 28. oktobra - Državni zbor je zaenkrat operativen, je v pogovoru za portal N1 povedal predsednik DZ Igor Zorčič. Meni pa, da vlada ne dela dobro in da čim prej potrebujemo volitve. Ob tem je razkril, da se on in drugi nepovezani poslanci pogovarjajo z več sogovorniki in pripravljajo politični program morebitne nove stranke.